آمال عثمان نائبا لرئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائي، تعيين الكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان نائبا لرئيس الدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي المزمع إقامتها في الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ يونيو المقبل.





وقال الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي، إن اختيار آمال عثمان جاء لما تتمتع به من خبرات طويلة في مجال النقد السينمائي حيث شغلت منصب رئيس تحرير أخبار النجوم سنوات طويلة، وترتبط بعلاقات طيبة بالوسط السينمائي المصري، والعربي، والدولي وشهدت الكثير من المهرجانات الدولية.





فيما أكدت آمال عثمان على أهمية شرم الشيخ كمقصد سياحي بالغ الأهمية، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود من أجل دعم المهرجانات السينمائية سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص للدور الكبير الذي تلعبه في بلورة القوة الناعمة للدول المصرية في نظام عالمي يتغير بسرعة كبيرة.





يشار إلى أن الفنانة إلهام شاهين هي الرئيس الشرفي للدورة الرابعة للمهرجان، التي يتم خلالها الاحتفاء بالسينما المستقلة وسينما الشباب، ويحظى برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، كما يستضيف المهرجان وفودا كبيرة من دول العالم مثل روسيا، وأوكرانيا، وأذربيجان، صربيا، إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، والدول العربية.



