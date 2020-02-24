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وزير الخارجية الأسبق: غزو العراق للكويت هو من تسبب تردي العالم العربي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:45 م
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السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي
كساب أحمد
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قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إن غزو العراق للكويت هو من تسبب تردي العالم العربي إلى هذه المرحلة، موضحًا أن هناك حالة من التردي حصلت في النسيج العربي بعد الغزو العراقي، ما أنعكس على سوء الوضع العربي، معقبًا:" غزو العراق للكويت كان نقطة فاصلة في المنطقة".

وتابع "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يد علي، ببرنامج "حضرة المواطن "، المذاع على فضائية "ألحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن العالم العربي لا يتعلم من أخطائه، وهناك ثقب في الجدار العربي، سمح لدول غير عربية التدخل في شؤون دول العربية، مستغلين في ذلك إحدى الدول العربية.

وأضاف أن جامعة الدول العربية إذا كانت اتخذت موقف ضد الغزو العراقي للكويت، بدلا من استدعاء قوى أخرى لما وصل العالم العربي إلى ما هو عليه الآن، لكن المشكلة أن الجامعة العربية بطيئة في أتخاذ القرارات المناسبة.
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الكلمات المفتاحية

مصر الكويت العراق السفير محمد العرابي اخبار

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