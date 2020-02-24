تعليق الدراسة في مدارس الجيزة غدًا بسبب الأمطار

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تأجيل الدراسة غدًا في جميع مدارس المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك حسبما أفادت فضائية "النهار" في نبأ عاجل، مساء الإثنين.



ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المقرر غدًا الثلاثاء، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

