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مرتضي منصور: لو اتخصم نقطة من الزمالك سأترك المحاماة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:37 م
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بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على رفض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التدخل في أزمة القمة بسبب عدم التدخل الحكومي في شؤون الكرة.


وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة صدى البلد : الوزير أشرف صبحي رفض التدخل في شؤون الكرة، حتى لا يقولوا هناك تدخل حكومي.


وأضاف : حرصت على قتل الفتنة التي كانت من الممكن ان تحدث في مباراة القمة، كانت هناك نار ببن اللاعبين ومان من الممكن ان تحدث أزمات كبيرة في اللقاء.


وتابع : لن يقوم اي فرد في المنظومة بتوقيع عقوبات على نادي الزمالك، مبروك على النادي الأهلي الدوري، مفيش نقطة واحدة ستخصم من نادي الزمالك.


وواصل : سوف ألجأ إلى المحكمة الدولية، ولن يخصم من الزمالك نقطة ولو حدث ذلك سوف أغادر البلد واترك مجلس النواب واعتزل المحاماة.
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