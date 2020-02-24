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الصرف الصحي: متواجدين في الشارع والشبكة لا تستوعب أكثر من 5 ملليمتر مياه

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:35 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنهم انتشروا بكافة المعدات على مختلف المحاور فور إعلان هيئة الأرصاد تعرض البلاد لموجة من الأمطار المتوسطة والغزيرة.

وأشار "عابدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن تساقط الأمطار في وقت الذروة وهو وقت خروج طلاب المدارس والموظفين أعاق سحب تجمعات المياه بالشوارع.

وأضاف المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن كميات الأمطار المتساقطة بلغت من 15 إلى 20 ملليمتر، موضحا أن شبكات الصرف الصحي تستوعب 5 مللي، وعند زيادة المياه عن هذا الحد يتم سحبها بالمعدات، مؤكدا أنهم يتعاملون بسرعة كبيرة في شفط المياه.
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