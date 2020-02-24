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أحمد عمر بن فريد يكشف لـ"الفجر" سر طمع تركيا في الجنوب.. ويؤكد: هادي والأحمر فاشلان (حوار)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:29 م
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أحمد عمر بن فريد
أحمد عمر بن فريد
عبدالمجيد حسن
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قال أحمد عمر بن فريد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، إن التحالف العربي سيضغط على الحكومة الشرعية اليمنية لتنفيذ اتفاق الرياض، لافتًا إلى بقاء هيمنة حزب الإصلاح على القرار الحكومي باليمن سيشكل خطرًا على الأمن القومي للدول العربية ودول التحالف.

وكشف "بن فريد" في حوار خاص لـ"الفجر"، سبب التحركات للوزراء بالشرعية اليمنية أحمد الميسري وصالح الجبواني والمسيئة للتحالف العربي، بالإضافة إلى سر الطمع التركي في الجنوب، مؤكدًا أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر فشلا في إدارة الأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أن الشعب الجنوبي لن يفرط في حقه المشروع في السيادة على كامل ترابه الوطني – في إشارة لاستقلال دولة الجنوب عن اليمن-.


◄ لماذا ماطلت الحكومة الشرعية في اليمن في تنفيذ اتفاق الرياض وما هو مصيره؟

شخصيًا كنت أتوقع أن تماطل وتتمنع الشرعية في اتخاذ أي خطوات جدية تجاه تنفيذ اتفاق الرياض على اعتبار أنها فعلت ذلك منذ بداية الحوار حيث امتنعت عن الجلوس مع المجلس الانتقالي بحجج واهية فيما كانت ترحب بالجلوس مع مليشيات الحوثي باستمرار ومن البديهي أن الطرف الذي يرفض الحوار الجدي ثم يماطل ويخلق العراقيل أثناء الحوار ويعطل توقيت التوقيع أكثر من مرة لن يكون بمستغرب أبدًا أن يعمل بعد ذلك على عدم تنفيذ ما وقع عليه وهو ما يحدث حاليًا، ولذلك أتوقع وجود ضغوط من دول التحالف العربي على الحكومة الشرعية لتنفيذ الاتفاق.

◄ بعد تعمد الشرعية اليمنية تعطيل اتفاق الرياض.. هل سيتخذ "الانتقالي" إجراءات إزاء ذلك؟

وضع حكومة الشرعية أصبح ضعيف بعد العديد من الهزائم التي منيت بها قواتها في جبهات نهم والجوف ولذلك اتفاق الرياض فرصة لها لحفظ ماء وجهها أما عن إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي بعد تعمد حكومة الشرعية عدم تنفيذ الاتفاق فلن نقوم بتنفيذ آية خطوات على الأرض كما تريد "الشرعية" ونلتزم بكل شئ وسننتظر ما يمكن للتحالف العربي أن يقوم به حيال ذلك الأمر.

◄ تتوالى الاتهامات بالأجنحة القطرية والتركية داخل الحكومة الشرعية اليمنية على "الانتقالي" بأنه سبب إفشال اتفاق الرياض.. فما ردك على ذلك؟

الانتهاكات التي فعلتها حكومة الشرعية تجاه اتفاق الرياض كثيرة للغاية ومنها تعطيل صرف المرتبات للموظفين رغم عودة رئيس الوزراء إلى عدن بعد التوقيع على الاتفاق في حين أن المجلس الانتقالي سمح بعودة بعض الوزراء الآخرين لتسهيل الأمور وبذلك يتضح أن الشرعية هي المعطلة للاتفاق بالإضافة إلى أن هناك نص خاص بعودة القوات التابعة للشرعية من شبوة وأبين لمواجهة مليشيات الحوثي بالجبهات ولكنها استمرت في الجنوب رغم تعرضها لخسائر عدة في الجوف ونهم.
 
◄ لماذا يحاول إخوان اليمن إفشال اتفاق الرياض؟

الاتفاق سيضمن تخليص الحكومة الشرعية من الهيمنة الإخوانية كما أنه سيحد من خطورة حزب الإصلاح ومليشياته فبقاء هيمنته على القرار الحكومي في اليمن سيشكل خطرًا على الأمن القومي للدول العربية ودول التحالف.

◄ ما تعليقك على تحركات الجناح القطري بالحكومة الشرعية مؤخرًا؟

الوزيرين أحمد الميسري وصالح الجبواني هم مجرد أدوات لجماعة الإخوان وقطر في اليمن ويقومون بتنفيذ مخططات لإشعال الأمور ضد التحالف العربي.

◄ تعددت جرائم إخوان اليمن في الجنوب.. فما سبب ذلك؟

تعتبر محافظتي شبوة وأبين حاليًا أكثر المحافظات في الجنوب التي تعاني من السلوك القمعي التعسفي لجماعة الإخوان, واذا أجريت عملية حصر بالأرقام لعدد المعتقلين المدنيين والصحفيين فسوف نجد أنفسنا أمام رقم كبير جدًا قياسًا على الفترة الزمنية القصيرة التي تمكنت فيها هذه الجماعة من السيطرة على محافظة شبوة وأجزاء من محافظة أبين، فعمليات القتل تحدث أمام انظار الجميع وفي وضح النهار لمتظاهرين سلميين كما حدث مثلا للمناضل سعيد تاجرة القميشي الذي قتله أحد جنود ما يسمى بالقوات الخاصة أمام أنظار الجميع دون أن يقدم هذا القاتل للقضاء وهنا يظهر كيف أن هذه الجماعة التي تتحدث باسم الدين أنها هي التي تنتهك شريعة الله التي تدعي أنها حريصة على تنفيذها وكذلك استشهاد السجين بن حبتور جراء التعذيب الذي مورس ضده ناهيك عن إحلال عشرات الموظفين المدنيين والعسكريين المحايدين بآخرين ينتمون لحزب الإصلاح الذي يجب أن يسمى حزب الخراب كما يجب أن نسمي جماعة الإخوان المسلمين بجماعة الإخوان المفلسين.

◄ ما الحلول المقترحة تجاه أفعال الإصلاح وتسليم جبهات القتال للحوثيين؟

منذ السنة الأولى لعاصفة الحزم تمكنت المقاومة الجنوبية البطلة من دحر مليشيات الحوثي خارج أراضي الجنوب, وتم تحرير جميع المساحة الجغرافية للجنوب العربي بشكل كامل, لكن المؤسف أن ما يسمى بالجيش الوطني التابع للشرعية الذي يملك أضعاف ما تملكه المقاومة الجنوبية عددًا وعدة لم يستطع خلال خمس سنوات كاملة من تحرير محافظة واحدة من الشمال بنسبة 100 %, وكانت أكثر المحافظات التي تم تحرير أجزاء كبيرة منها هي محافظتي مأرب والجوف ولكن حتى هاتين المحافظتين للأسف الشديد تعرضتا مؤخرًا لانتكاسات عسكرية كبيرة جدًا باتت تهددهما بشكل كامل وكل ذلك بسبب عدم فعالية ما يسمى بالجيش الوطني او جيش الشرعية , فهل سمعت مثلاً عن وزير دفاع دولة في حالة حرب يخرج على الملأ ويصرح بدون خجل بأن 70 % من قواته لا يتواجد على جبهات القتال دون أن يتعرض للمحاكمة أو حتى المساءلة ؟ حينما يصل الأمر إلى هذا الوضع فمن الطبيعي أن تحدث انهيارات عسكرية وفي الحقيقة أن هناك اليوم من بدأ يشكك في وجود نوع من التنسيق ما بين جماعة الإخوان والحوثيين من حيث ابتزاز دول التحالف العربي واستنزاف قواها.. الحل في وجهة نظري إعادة هيكلة جيش الشرعية تمامًا وإفراغة من جميع العناصر التي تنتمي لحزب الإصلاح أو تلك التي باتت اليوم تمارس ما يمسى باقتصاد الحرب عبر الفساد المالي غير المسبوق.

◄ ما حقيقة المخططات التركية في الجنوب؟

الجنوب العربي منطقة استراتيجية هامة بسبب تأثيرها المباشر على الملاحة في بحر العرب ومضيق باب المندب ولذلك يصبح مطمع لبعض الدول ولكن هناك أمور ليست محل شك ومنها التواجد التركي الاستخباراتي في شبوة والمهرة وذلك بعد دخول عناصر استخباراتية تركية للجنوب بالإضافة لتوقيع عدد من وزراء الحكومة الشرعية لاتفاقيات مع حكومة تركيا.

◄ ما هي مخططات الإخوان في اليمن؟

تدعم دولة قطر جماعة الإخوان في اليمن (حزب الإصلاح) وذلك لتنفيذ مخطط التمكين الإخواني في اليمن وذلك على غرار ما يحدث في ليبيا ولكنه يتم في اليمن بتقسيم الأدوار سواء عبر "التقية السياسية" أو عبر تبني السياسة التركية القطرية.

◄ ما رأيك في أداء الرئيس اليمني "هادي" للأزمة مع الحوثيين؟

الرئيس هادي للأسف الشديد لا يمتلك الخبرة السياسية الكافية لإدارة الأزمة المشتعلة باليمن فمنذ انقلاب الحوثيين وهو لا يقدر على إدارة دفة الأمور في اليمن.

◄ ما تعليقك على أداء الجنرال الأحمر نائب "هادي"؟

أطالب بتنحيته من منصبه وذلك الأمر أصبح ضرورة كبيرة ولا بد من تنفيذها لأن من يراهن عليه "خاسر" فهذا الرجل لم يحقق أي نصر عسكري يُذكر طوال فترة وجوده في الجيش اليمن فكيف سيحقق نصر سياسي؟

◄ برأيك.. ما هو الحل الأمثل للأزمة في اليمن والقضاء على مليشيات الحوثي؟

الحل هو إعادة هيكلة ما يسمى بالجيش الوطني التابع للشرعية وتشكيل جيش جنوبي بالإضافة لتدريبه وتسليحه بالإضافة إلى تواجد قوات شمالية أخرى ضمن القوات ولكن بشرط أن تكون خالية من التأثير الإخواني والقطري والتركي.

◄ ما هو موعد قيام الدولة الجنوبية وفك الارتباط عن اليمن؟

إقامة الدولة الجنوبية ليس مجرد حق جنوبي ولكنه أصبح ضرورة للأمن القومي العربي وعلى الجميع أن يعلم أن الشعب الجنوبي لن يفرط في حقه المشروع في السيادة على كامل ترابه الوطني ونحن في المجلس الانتقالي الجنوبي سنحقق ذلك الهدف عبر كل الطرق الآمنة وسيكون بمباركة مصر والسعودية والإمارات ولكن في الوقت المناسب.
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الكلمات المفتاحية

علي محسن اليمن الحوثيين اخبار اليمن اتفاق الرياض إيران أحمد عمر بن فريد

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