تردد اون سبورت الرياضية On Sport HD الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في الدوري على القمر الصناعي نايل سات Nilsat





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، تردد اون سبورت ( On Sport ) الفضائية الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في الدوري، حيث تعتبر قناة اون سبورت من أبرز وأهم القنوات المصرية الناقلة والعارضة باستمرر لأهم المباريات، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم تردد اون سبورت الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، وحصلت قناة اون سبورت على حق إذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز لعام 2019.





وقامت قناة " On Sport" بالإعلان عن حقها الرسمي في عرض العديد من المباريات، ونعرض لكم تردد اون سبورت عبر السطور التالية، حيث يستطيع جميع المتابعين مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك على قناة On Sport الرياضية.





تردد اون سبورت ( On Sport ) على القمر الصناعي نايل سات





- القمر الصناعي: نايل سات - Nilsat.





- التردد: 10853.





- معدل الترميز: 27500.



- الاستقطاب: أفقي (H).





- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.



