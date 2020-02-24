Advertisements
Advertisements
Advertisements

تردد اون سبورت الرياضية On Sport HD الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في الدوري على القمر الصناعي نايل سات Nilsat

الإثنين 24/فبراير/2020 - 08:21 م
Advertisements
قناة اون سبورت
قناة اون سبورت
Advertisements

تردد اون سبورت الرياضية On Sport HD الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في الدوري على القمر الصناعي نايل سات Nilsat

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، تردد اون سبورت (On Sport) الفضائية الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في الدوري، حيث تعتبر قناة اون سبورت من أبرز وأهم القنوات المصرية الناقلة والعارضة باستمرر لأهم المباريات، وخلال السطور التالية سنستعرض لكم تردد اون سبورت الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، وحصلت قناة اون سبورت على حق إذاعة مباريات الدوري المصري الممتاز لعام 2019.

وقامت قناة "On Sport" بالإعلان عن حقها الرسمي في عرض العديد من المباريات، ونعرض لكم تردد اون سبورت عبر السطور التالية، حيث يستطيع جميع المتابعين مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك على قناة On Sport الرياضية.

تردد اون سبورت (On Sport) على القمر الصناعي نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات - Nilsat.

- التردد: 10853.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد اون سبورت الرياضية On Sport HD الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في الدوري على القمر الصناعي نايل سات Nilsat

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلي والزمالك في الدوري تردد قناة اون سبورت الرياضية تردد قناة اون سبورت تردد قناة ON Sport الرياضية تردد اون سبورت الرياضية تردد اون سبورت On Sport HD ON Sport Nilsat

أخبار تهمك

عاجل.. تعطيل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية بالقاهرة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك 60 دقيقة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ حوالي 6 ساعات

قبل القمة بساعات.. مفاجأة جديدة حول وصول الزمالك لاستاد القاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتحدى الجنايني: لن تخصم نقطة واحدة من الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

منذ ساعة

مرتضي منصور: لو اتخصم نقطة من الزمالك سأترك المحاماة

منذ 35 دقيقة

عاجل - أزمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي بدقائق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

منذ ساعة الا ربع

الأهلي ردا على انسحاب الزمالك: ""ربنا يعين القائمين على الرياضة في مصر"

منذ 33 دقيقة

مرتضى عن توقيع عقوبات على الزمالك: كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري Time sport

تردد قناة تايم سبورت 2019 الجديد Time Sport الرياضية HD على القمر الصناعي النايل سات

تردد اون سبورت الرياضية 2019 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات ON Sport Live اتش دي HD مجانا

Abu Dhabi Sport 2019 | تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة علي النايل سات

SPORTS | تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2020 بجودة عالية HD إتش دي KSA SPORTS تردد قنوات السعودية الرياضية 1 Nilesat

تردد قناة السعودية الرياضية الجديدة 2020 KSA SPORTS بجودة عالية HD إتش دي | تردد قنوات السعودية الرياضية1 على النايل سات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:25 م

عاجل - تصريح ناري من مرتضي منصور بعد انسحاب الزمالك

عاجل.. لاعبو الزمالك يغادرون حافلة الفريق لمنازلهم

08:12 م

ميدو: عدم وصول الزمالك للملعب أكرم بكثير للجميع

08:19 م

مرتضى عن توقيع عقوبات على الزمالك: كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم

08:35 م

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status