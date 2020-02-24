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ألمانيا.. ارتفاع عدد المصابين جراء حادث الدهس إلى 30 شخصًا

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:27 م
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الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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ارتفع عدد المصابين في حادث دهس بألمانيا، مساء اليوم الأثنين، إلى 30 شخصا، بسبب عملية دهس شهدتها بلدة فولكمارسن غرب البلاد.

هذا وأفادت الشرطة الألمانية، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن "سيارة مسرعة اخترقت حشدًا من الناس في موكب احتفالي ببلدة فولكمارسن، أسفر عن وجود عددًا من الجرحى"، مؤكدة على أنها "اعتقلت سائق السيارة".

هذا ولفتت تقارير إعلامية إلى أن الحادث خلف نحو 10 مصابين على الأقل، وقالت: إن "الضحايا كان من بينهم أطفال"، ويعتقد شهود عيان أن السائق كان يوجه السيارة نحو الحشد.

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من أسبوع من قتل مسلح لـ11 شخصًا وإطلاقه الرصاص على نفسه، في واحدة من أسوأ الهجمات العنصرية في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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حادث الدهس الشرطة الألمانية ألمانيا

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