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بيكيه يُفجرها ويحسم مصير ميسي مع برشلونة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:41 م
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ميسي وبيكيه
ميسي وبيكيه
علي نبوي
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يرى جيرارد بيكيه مدافع فريقه برشلونة الإسباني أن مباراة فريقه غدًا أمام نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون معقدة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"ستكون مُباراة بالغة التعقيد فقد تحسن نابولي كثيرًا وفاز على يوفنتوس وليفربول، يجب أن نكون منتبهين جدًا".

وتابع :"نحاول القيام بعملنا، نحن نعلم مسؤوليتنا، نحن في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ويجب ألا نفكر في أشياء أخرى".

وزاد :"سنحاول فرض أسلوب لعبنا، ولن ننسى روما وليفربول في حياتنا".

وأشار :"متأكد بأن ميسي سوف يكون سعيداً حول مشاركته هنا لأول مرة نعرف تاريخ هذا الملعب جيدا، سنحاول التركيز غدًا".

وأوضح :"المهم هو النتائج الجيدة، فقد ثبت أن الأرقام الاقتصادية وكل شيء آخر لا يهم لأن ما يهم هو الوضع الرياضي".

وعن إمكانية انتقال ميسي لنابولي قال :"لا يمكنك أبدًا قول ذلك أبدًا واثق بأنه سيعتزل في برشلونة".

وأردف :"الفوز غدًا سيعطينا المزيد من الثقة امام ريال مدريد يوم الأحد".

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