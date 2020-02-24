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عاجل - أزمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي بدقائق

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:33 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
رامي بشاي
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أكد احمد عبدالمقصود المدير الفني لفريق الزمالك مواليد ٢٠٠١ على تعطل حافلة الابيض المتجهة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي قبل مباراة الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبدالمقصود في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك :" أن حافلة الفريق تعطلت أعلى كوبري ٦ اكتوبر وهي في طريقها لملعب المباراة".

وأضاف :" الفريق جاهز للمباراة بشكل طبيعي ولكن الحافلة تعطلت في الطريق، وسيارات الشرطة الخاصة بالتامين معنا على الكوبري".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

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