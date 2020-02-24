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فيروس كورونا يضع النصر والتعاون في مأزق

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:17 م
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بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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وضع فيروس كورونا المنتشر في بعض الدول، ناديي النصر والتعاون في مأزق بسبب مباراتيهما في دوري أبطال آسيا.

وقدم الاتحادين البحريني والكويتي اعتذارين لإدارة ناديي النصر والتعاون عن احتضان مباراتيهما في دوري أبطال آسيا أمام كل من سباهان وبيروزي الإيرانيان ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة والمقرر إقامتهما الإثنين والثلاثاء المقبلين.

جاء ذلك القرار بسبب انتشار فيروس كورونا في عدد من المناطق الإيرانية، وتزايد حالات الإصابات والوفيات خلال الأيام الماضية، لذلك قررت الجهات المختصة في البلدين المعتذرين عن الاستضافة، لتوخي الحذر، واتخاذ بعض التدابير للسيطرة على الفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة النصر قد اختارت ستاد البحرين الوطني كأرض محايدة لاستضافة مباراته بالإيراني، كما اختارت إدارة التعاون خوض مباراتهم على ملعب جابر الدولي في الكويت.



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