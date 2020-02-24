كل ما تريد معرفته عن مباراة نابولي ضد برشلونة اليوم

يلعب فريق نابولي ضد برشلونة اليوم الاثنين الموافق الـ24 من فبراير الجاري، ضمن مبارايات الدور الـ16 من بطولة دوري الأبطال الأوربي.





ملعب مباراة نابولي ضد برشلونة





ويستضيف ملعب "سان باولو" مباراة نابولي ضد برشلونة اليوم، في تحد كبير وصعب للبارسا، ومدربه الجديد كيكي سيتين.





مباراة نابولي ضد برشلونة





ويدخل البارسا مواجهة نابولي ضد برشلونة وهو بمعنويات مرتفعة جدًا، حيث عاد لنغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني، كما تصدر الليجا، بعدما فاز على إيبار بخماسية نظيفة.





موعد مباراة نابولي ضد برشلونة





وينطلق لقاء نابولي ضد برشلونة مساء اليوم الإثنين، في تمام الـ10 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساًء بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة للقاء لمباراة نابولي ضد برشلونة





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، عن إذاعة مباراة نابولي ضد برشلونة عبر فضايتها، "بي إن سبورتس إتش دي 3" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 3.





نابولي ضد برشلونة.. التشكيل المتوقع





يبدأ نابولي اللقاء بتشكيل مكون من: أوسبينا في حراسة المرمى.





وفي الدفاع: ماريو روي - كوستاس مانولاس - نيكولا ماكسيموفيتش - جيوفاني دي لورينزو.





وبالوسط: فابيان رويز - ديجو ديم - إليف إلماس.





وفي الهجوم: ماتيو بوليتانو - دريس مارتينز - لورينزو إنسيني.





واستقر كيكي سيتين على خوض مباراته اليوم بتشكيل يضم:





حراسة المرمى: تير شتيجن.





خط الدفاع: سرجي روبيرتو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - جونيور فيربو.





خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو.





خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي.



