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التعليم: حسم قرار أجازة الغد من اختصاص المحافظة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:15 م
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طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تحديد غدًا إجازة من عدمه ليس من اختصاص وزارة التربية والتعليم.

وقالت المصادر إن هذا الأمر يترك للمحافظات، حيث من حق المحافظ أن يعلن موقف الدراسة من عدمها في حالة الطقس السيء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى، طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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مصر طقس اخبار اجازة غدا اجازة المدراس غدا

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