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عبد الحفيظ يعاين أرضية ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 07:08 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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حرص سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة أرضية ملعب مباراة الفريق ضد الزمالك، بالدوري العام.


وجاء نزول عبدالحفيظ إلى الملعب، فور وصول الحافلة إلى اللقاء من أجل الإطمئنان على سلامة الأرضية من الأمطار.


واجتاحت الأمطار الغزيرة ملعب مباراة القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى صباح اليوم، وسط محاولات من العاملين لإنهاء الأزمة سريعًا.


ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.



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