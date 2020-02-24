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شركات السجائر تعلق عمليات البيع بعد بيان مصلحة الضرائب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:17 م
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أسعار السجائر
أسعار السجائر
أحمد الشيخ
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قال مصدر مسئول بإحدى شركات السجائر، إن الشركات ستوقف بيع منتجاتها بكافة أنواعها غدًا لحين أخطارها رسمياً من مصلحة الضرائب بالأسعار الجديدة، من أجل تعديل تلك الأسعار على ماكينات إصدار الفواتير الخاصة بتلك الشركات.

وأوضح المصدر لـ "الفجر"، إنهم حتى الأن لم يتسلموا قرار رسمي من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن الشركات قد ترفع أسعار بعض منتجاتها عن السعر الذي أعلنته مصلحة الضرائب في بيانها الصحفي اليوم، مؤكدا أن القانون يتيح لهم ذلك ما دام في إطار نفس الشريحة السعرية.


وأكدت مصلحة الضرائب، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها. 

وذكر بيان المصلحة، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.

أضاف البيان أنه سيتم إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد فى مكان واضح، والبيع بها للمستهلك.
تضمن الجدول الموحد للأسعار مايلى:


الصنف

سعر البيع للمستهلك

مارلوبورو «رد- جولد»- دافيدوف

٤٠ جنيهًا

كينت

٣٨ جنيهًا

مارلوبورو «ميديم»

٣٦ جنيهًا

ميريت - دانهيل

٤٣ جنيهًا

كاميل

٣٥ جنيهًا

إل &إم - لاكى سترايك

٣١ جنيهًا

روثمان - جولواز

٣١ جنيهًا

ونستون

٣٠ جنيهًا

إل &إم موشيون

٢٨ جنيهًا

نكست - بى &إس

٢٧ جنيهًا

بال مال

٢٦ جنيهًا

فايسروى

٢٦ جنيهًا

كليوبترا بلاك ليبول - تايم

٢٤ جنيهًا

جولدن ويست

٢٤ جنيهًا

سوبر

١٩ جنيهًا

تارجت

١٨ جنيهًا

كليوبترا بوكس «جولد- أحمر- أزرق»

١٨ جنيهًا

كليوبترا كينج «ورقية»

١٦,٥ جنيه

كليوبترا كوين «ورقية»

١٧ جنيهًا

مونديال «أحمر- أزرق»- لايت- بوسطن- بلومنت- كوين بوكس

١٧,٥ جنيه

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مصلحة الضرائب مبيعات السجائر شركات السجائر اسعار السجائر

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