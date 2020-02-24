اخبار الطقس اليوم | أمطار غزيرة تضرب السواحل الشمالية اليوم وستستمر حتى الأربعاء

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اخبار الطقس اليوم في ظل ما شهدته محافظتي القاهرة والجيزة من سقوط أمطار غزيرة وسيول.





اخبار الطقس اليوم | شهدت محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار غزيرة ورعدية، اليوم الإثنين 24/2/2020، وذلك على أغلب أنحاء المحافظتين وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى يوم الأربعاء المقبل.





وتوقع مركز التنبؤ بفيضان النيل بقطاع التخطيط التابع لوزارة الموارد المائية والري، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى والقاهرة، ابتداءًا من اليوم الإثنين وحتى الأربعاء القادم 26 فبراير.





وجاءت النتيجة حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمركز التنبؤ بفيضان النيل وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، خلال الفترة 24 فبراير حتى 26 فبراير:





الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020:

من المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وتقل شدتها على خليج السويس وبعض محافظات الوجه البحري وقد تصل القاهرة.





الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020:

من المتوقع عدم سقوط أمطار.





وقد حذر مركز التنبؤ المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار الناتجة عن سقوط الأمطار، والتى قد تتراوح من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من السواحل الشمالية وسيناء والتى قد تؤدى إلى سيول.