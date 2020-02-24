برعاية شيخ الأزهر.. تنظيم المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الأقصر



ويهدف المؤتمر إلى التوعية والتثقيف لبناء استراتيجية دعوية توعوية، من خلال التعاون المستمر والبناء بين أطياف المجتمع.



وأكد نائب محافظ الأقصر، خلال كلمته في المؤتمر على أهمية تفعيل دور الخطاب الديني الهادف الذى يسهم فى توعية المواطنين وتعريفهم بدورهم نحو تنمية المجتمع وضرورة المشاركة الايجابية لتقدم الامم.



شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر، اليوم الاثنين، اقامة فعاليات المؤتمر النصف سنوي لمنطقة وعظ الأقصر تحت عنوان "دور المنطقة في المشاركة المجتمعية الإيجابية " والذي يقام تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.حضر افتتاح فعاليات المؤتمر، محمد خيرى عبد القادر نائب محافظ الأقصر ولفيف من قيادات الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ورجال الدين المسيحي.