عاجل.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي في غياب الزمالك

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، بالدوري الممتاز.





ويستضيف ملعب القاهرة الدولي، مباراة الأهلي ضد الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.





وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:-









حراسة المرمي : محمد الشناوي.





خط الدفاع : علي معلول، أيمن اشرف، محمود متولي، أحمد فتحي.





خط الوسط : عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، وليد سليمان.





خط الهجوم : محمد مجدي أفشة، مروان محسن





وحتى هذه اللحظة لم يتحرك نادي الزمالك إلى ملعب القاهرة الدولي، وهو الأمر الذي يهدد بعدم إقامة اللقاء في موعده.



