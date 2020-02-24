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بعد إصابة هازارد.. صدمة جديدة تضرب ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:55 م
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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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أكدت محكمة إسبانية اليوم الإثنين ان نجم فريق ريال مدريد، مثل أمامها بسبب القيادة وهو يحمل رخصة سير غير صالحة للمرة الثانية خلال سبعة أعوام، وتجاوز السرعة القصوى.

وأشارت محكمة العاصمة الإسبانية إلى أن مارسيلو لاعب الريال الذي يحتل حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري المحلي لكرة القدم، أقر بذنبه في القيادة بسرعة 134 كلم/ساعة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 120 كلم/ساعة، وذلك في ديسمبر الماضي.

كما تبين ان رخصة القيادة التي كان اللاعب يحملها، غير صالحة.

ومن المقرر ان يمثل اللاعب الدولي البالغ 31 عاما، أمام المحكمة مجددا في مارس المقبل، حيث يتوقع صدور حكم في القضية.

وفرضت على اللاعب غرامة مالية قدرها ستة آلاف يورو في مارس 2013، بسبب قيادته السيارة بعدما تم تعليق العمل برخصته.

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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي مارسيلو ريال مدريد

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