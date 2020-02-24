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الشورى يطالب باعتماد "البريد السعودي" في ترقيم الوحدات العقارية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:46 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دعا مجلس الشورى السعودي، إلى اعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية (مساكن ومنشآت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة)، جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الـ "25" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان.

وناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي1439 / 1440هـ، والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، وطالبت اللجنة في توصياتها وفقًا لتقريرها المرفوع إلى المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتطوير التعليم - بمستوياته المختلفة - في المملكة.

كما طالبت اللجنة المدينة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لمنع الازدواجية في توثيق وحماية الملكية الفكرية، ودعت اللجنة في توصياتها المدينة إلى تشكيل لجنة إشرافية عليا لحوكمة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، لتكون بمثابة تمثيل وزاري من الجهات المعنية.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الشورى ترقيم الوحدات العقارية البريد السعودي

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