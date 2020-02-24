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ماتش الاهلي والزمالك | تعرف على تشكيل "ناشئي" القلعة البيضاء لمباراة القمة 120

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:46 م
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ماتش الاهلي والزمالك
ماتش الاهلي والزمالك
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استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسميًا على خوض ماتش الاهلي والزمالك في القمة 120 بقطاع الناشئين، والتي من المقرر إقامتها اليوم الإثنين في تمام الساعة 7:30 مساًء بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال ماتش الاهلي والزمالك، من القرر أن يقود أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق مواليد 2001 بنادي الزمالك، ويعاونه أحمد عبد الرؤوف مدرب عام.

ويدخل محمد صبحي حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع قائمة الفريق الأول للزمالك، بينما سيكون باقي الفريق من لاعبي فريق الناشئين بالنادي.

وقام مسئولو الزمالك بجمع فريق مختلط من قطاع الناشئين بالنادي لمواجهة الأهلي، بعد قرار انسحاب الفريق الأول من المباراة وعدم خوضها.

جاء قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بخوض ماتش الاهلي والزمالك بمجموعة من الناشئين حتى لا يتعرض الفريق لعقوبة خصم النقاط من مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر مسئول داخل الزمالك أنه يتم تجميع عدد من لاعبي الناشئين في الفرق المختلفة بالنادي خاصة فريق الأبيض مواليد 1999، بعد اتخاذ قرار بذهاب الناشئين لخوض مباراة الأهلي في قمة الدوري الممتاز.

وتنص عقوبة الانسحاب من أي مباراة بالدوري الممتاز، لاعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بنتيجة 0/2، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده بنهاية الموسم.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر مساء أمس الأحد، بالإجماع، عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، التي وصفها مجلس الأبيض عبر موقع الرسمي للنادي بأنها غير شرعية.

واتخذت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة عددًا من القرارات على خلفية الأحداث التى شهدها ماتش الاهلي والزمالك، فى السوبر المصري الأخيرة، وجاءت إيقاف كلًا من:

- إيقاف محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف محمود عبدالرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقاف عبدالله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

- إيقاف كلًا من، ياسر إبراهيم وجونيور أجايى لاعبا الأهلي مباراتين وغرامة قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من ناديى الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

- منع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/4، في المباراة التى جمعت بينهما على ستاد "محمد بن زايد" في أبو ظبي بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجى التونسي.
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