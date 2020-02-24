شعبة الدخان تعلن موعد زيادة أسعار السجائر التقليدية والإلكترونية والمعسل

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان "السجائر والمعسل" بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشعبة إتفقت مع وزارة المالية على عدم رفع أسعار السجائر خلال العامين القادمين بعد الزيادة الأخيرة التى أقرها مجلس النواب.

وأعلن مجلس النواب اليوم الموافقة على تعديل أحكام قانون ضريبة القيمة المضافية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على منتجات التبغ والمعسل.

وتابع إمبابي: "الشعبة طالبت وزارة المالية بسياسية ضريبة طويلة الأمد واعتقد أن التعديلات الجديدة ستسمح باستقرار الأسعار لمدة عامين دون تغير في حجم الضريبة".

وأضاف " إمبابي" خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، أن الزيادة الجديدة تتيح لوزارة المالية تحقيق الحصيلة المستهدفة من الضرائب المفروضة على التبغ والسجائر بقيمة 67 مليار جنيه نهاية العام المالي الحالي مقارنة بنحو 58 مليار جنيه العام المالي الماضي.





وأوضح" إمبابي"، أن الزيادة الجديدة في أسعار السجائر تتمثل في رفع الضريبة المفروضة على الشرائح السعرية لمختلف السجائر، حيث تم رفع الضرائب المفروضة 3.75 جنيه على الشريحة الأولي للسجائر التى يصل سعرها حتي 18 جنيه بنحو 50 قرشًا، وزادت الضرائب البالغة 4.25 جنيه على الشريحة الثانية التي يبدأ سعرها من 19 إلى23 جنيه بنحو 100 قرشًا، وزادت الضرائب البالغة 5.25 جنيه على الشريحة الثالثه التى يتراوح سعرها من 24 جنيه إلى 30 جنيه بنحو 50 قرشًا، مشيرا إلى أنه سيتم رفع سقف السعري للشرائح بعد الزيادة التى ستنتج عن الضريبة.

وأضاف قائلاً: " بجانب رفع الضرائب على الشرائح السعرية للسجائر، سيتم خضوع مختلف الشرائح السعرية للسجائر لضريبة بقيمة 50% من ثمن كل علبة".

زيادة الضرائب على المعسل المحلي والمستورد:

واستطرد " إمبابي" أن الضرائب على المعسل ارتفعت هي أيضًا ضمن التعديلات في قانون الضريبة على القيمة المضافة من 150% من سعر بيع المعسل المحلي إلى 165%، كما ارتفعت الضرائب على المعسل المستورد من 175% إلى 200 % من سعر البيع.

لأول مرة ضرائب على السجائر الألكترونية:

وكشف" إمبابي"، عن أن التعديلات الجديدة التى أدخلها مجلس النواب على قانون القيمة المضافة فما يتعلق بمنتجات التبغ، تم فرض ضرائب على السجائر الألكترونية لأول مرة بواقع 2 جنيه على كل ملي متر من السائل الألكتروني، مشيرًا إلى أنه حتي الأن لم تعتمد إدارة الصيادلة المواصفة التى قدمتها الشعبة بموصفات السجائر الإلكترونية حتى تسمح باستيرادها.





وأشار إلى زيادة الحد الأدنى للضريبة المفروضة بنسبة 75% على واردات التبغ ليصبح 30 جنيه للكيلو جرام بدلا من 20 جنيه سابقا، من أجل القضاء على الفواتير الوهمية التى تقدمها بعض الشركات المستوردة للتبغ، والقضاء على مصنعي التبغ الغير شرعيون.