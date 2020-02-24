Advertisements
Advertisements
Advertisements

حافلة الأهلي تتجه لملعب مباراة القمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:35 م
Advertisements
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements

تحركت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من فندق الإقامة متجهة إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك.

 

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

ومن المقرر أن تصل حافلة الأهلي لاستاد القاهرة قبل موعد المباراة بساعة ونصف حيث يعلن بعدها رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر تشكيل فريقه الذي سيخوض به اللقاء.

 

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٤٥ نقطة جمعهم بالفوز في ١٥ مباراة متتالية.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تتدخل في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 5 ساعات

من عند ربنا.. الأمطار تهدد مباراة الأهلي والزمالك بالتأجيل (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يرفض مشاركة صبحي وعبد السلام مع شبابه ضد الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الزمالك ينسحب من القمة ويواجه الأهلي بالشباب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

منذ 41 دقيقة

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

منذ ساعتين

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 19 ساعة

القانون يتكلم: هل يحق للزمالك مواجهة الأهلي بالناشئين؟

منذ ساعتين و 18 دقيقة

14 عقوبة تنتظر الزمالك في أزمة مباراة الأهلي (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة شقيق علاء ولي الدين بفيروس نادر (تفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل.. الزمالك يستقر على تشكيل لقاء الأهلي

عاجل.. مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للخطيب

05:25 م

عاجل.. الزمالك يتجه لخوض القمة أمام الأهلي بفريق 99

03:21 م

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

04:03 م

مصلحة الضرائب تصدر بيان هام بخصوص أسعار السجائر

04:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status