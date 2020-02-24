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إسرائيل تقصف مواقع قبالة السياج الحدودي شرقي قطاع غزة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:26 م
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قذائف - أرشيفية
قذائف - أرشيفية
الفجر
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استمر قطاع غزة في إطلاق قذائف صاروخية، مساء اليوم الإثنين، على جنوب إسرائيل، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقام الجيش الإسرائيلي، بقصف قذائف مدفعية على مواقع قبالة السياج الحدودي شرقي قطاع غزة. 

هذا وتجدد إطلاق عدد من القذائف الصاروخية، في وقت سابق من مساء اليوم، من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

ويذكر أن قطاع غزة أطلق عدد من القذائف الصاروخية، مساء أمس الأحد، على جنوب إسرائيل، وإنطلقت صفارات الإنذار في عسقلان ومستوطنات محيط قطاع غزة، وتم إطلاق نحو 20 صاروخًا من القطاع باتجاه إسرائيل، وأدى ذلك إلى إعلان بلدية عسقلان أنها تقرر فتح الملاجئ العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يوم أمس الأحد، أن قوات الاحتلال أطلقت النيران على الشبان قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس، وسط قطاع غزة.

وازدادت وتيرة الهجمات الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطته لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، التي لقيت ترحيبًا إسرائيليًا وتنديدًا فلسطينيًا وعربيًا.

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الكلمات المفتاحية

قطاع غزة غزة إسرائيل

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