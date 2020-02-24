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كوكاكولا يتعادل مع جمهورية شبين في القسم الثاني

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:20 م
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مظاليم
مظاليم
نورهان فضل
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حسم التعادل السلبي، لقاء كوكاكولا وجمهورية شبين الذي أقيم اليوم، بالجولة السادسة عشر للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.

دفع سمير كمونه المدير الفني لفريق جمهورية شبين بتشكيل ضم، محمد سعيد، أيمن العادلي، محمود شعلان، خالد مسعد، محمد عزت، أحمد الشرقاوي ، يوسف علاء، مصطفي زكي، محمد خالد، فوفانا، مصطفي حافظ.

البدلاء : أحمد المحرات، طلبه محمد، أحمد صادق، عمرو ثابت، محمد الشعراوي، شريف مجدي، أيمن سعد.

فيما خاض ممدوح عبدالحي المدير الفني لفريق كوكاكولا، اللقاء بتشكيل ضم عمرو عبدالمجيد، مصطفي عبدالوهاب، أحمد عبدالمنعم، أكرم عبدربه، أحمد بندق، محمد صلاح، أحمد حسن، محمد علاء لالا، أحمد الحسيني، محمود أحمد، سيد صلاح.

البدلاء : محمد عصام، كريم عرفات، معتز نجيب، إسلام عبده، أسامة لبه، رمضان ربيع، إريك.

التعادل رفع رصيد الجمهورية إلى 21 نقطة، بالمركز السادس، فيما رفع كوكاكولا رصيدة إلى 18 نقطة، بالمركز التاسع.

وادار المباراة الحكم محمد الحنفي، وعاونه هانى خيري، وأحمد عبد الراضي، والحكم الرابع عمرو حلاوة، ومراقب المسابقات سعيد العجوانى، ومراقب الحكام محمد عمارة .


ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة
2- الداخلية 25 نقطة
3- بتروجت 25 نقطة
4- منتخب السويس 24 نقطة
5- النجوم 21 نقطة
6- جمهورية شبين 21 نقطة
7- القناة 21 نقطة
8- النصر 19 نقطة
9- كوكاكولا 18 نقطة
10- المريخ 15 نقطة
11- الترسانة 14 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
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