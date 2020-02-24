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معجبة تعبر عن حبها لراشد الماجد.. ورد فعل غير متوقع من الأخر
الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:39 م
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مصطفى فكيه
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عبرت معجبة عن إعجابها للنجم راشد الماجد خلال حفله الأخير في الكويت، حيث وثق مقطع فيديو عن الواقعة، ولكن رد الماجد كان غير متوقعا وطريف، قائلًا" اسكتي راجلك شايفه يتاوب"، في إشارة لتواجد زوجها إلى جانبها، مما أثار ضحك جميع المتواجدين بالحفل.
وأحيا النجم راشد الماجد مؤخرا حفلا غنائيا بعنوان "ليلة السندباد" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.
وأشعل راشد الماجد حماس الجمهور خلال حفله بالسعودية بعدد من الأغاني، ومنها "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيي، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيرى تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.
من ناحية اخرى طرح المطرب راشد الماجد أغنية "دبى كوكب اخر" من كلمات أنور المشيري وألحان أحمد الهرمى وتروى قصة نجاح إمارة دبى، وتأتى امتدادًا لأغنية "دبى دانة الدنيا" التي أداها الماجد عند انطلاق مهرجان دبى للتسوّق.
وأحيا النجم راشد الماجد مؤخرا حفلا غنائيا بعنوان "ليلة السندباد" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.
وأشعل راشد الماجد حماس الجمهور خلال حفله بالسعودية بعدد من الأغاني، ومنها "وحشتني سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيي، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، لربما، شرطان الذهب، أنا الأبيض إذا غيرى تلون، اسقني حب، قم قم" وغيرها.
من ناحية اخرى طرح المطرب راشد الماجد أغنية "دبى كوكب اخر" من كلمات أنور المشيري وألحان أحمد الهرمى وتروى قصة نجاح إمارة دبى، وتأتى امتدادًا لأغنية "دبى دانة الدنيا" التي أداها الماجد عند انطلاق مهرجان دبى للتسوّق.
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