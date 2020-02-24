سفارة المملكة بالكويت: حالة المواطن المصاب بـ كورونا "مستقرة"

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، استقرار حالة المواطن السعودي المصاب بفيروس كورونا في دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة بأنه لا يوجد هناك أي خطورة عليه، ومستمرة في متابعة حالته.

وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم، أنه فور علمها بوجود حالة المواطن قامت بإجراء اتصالاتها مع الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة للاطمئنان على حالته، معربة عن شكرها وتقديرها للجهات المختصة في دولة الكويت على ما يلقاه المواطن من رعاية صحية.

وشددت على المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة الكويتية والالتزام بإجراءاتها، والاتصال عند وجود حالة طارئة، على هاتف الطوارئ الخاص بالسفارة 0096551121069.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية أسفرت عن وجود 3 حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، أمس الأحد، حظر دخول السفن القادمة من إيران بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة حتى إشعار آخر.

وأوضحت المؤسسة أن القرار جاء بعد تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في إيران.







