في دورتها السابعة والعشرين.. استمرار فتح باب المشاركة في جائزة العويس للإبداع

تحرص ندوة الثقافة والعلوم في كافة أنشطتها وبرامجها على مراعاة حاجة وذوق المتلقين والمساهمين والمشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار والتوجهات، وتلبية من الندوة لرغبة المشاركين في جائزة العويس للإبداع في دورتها الـ 27 تقرر استمرار فتح باب المشاركة حتى نهاية شهر مارس 2020 في المجالات التالية:

القسم الأول: شخصية العام الثقافية، القسم الثاني: الجائزة الثقافية الخاصة، والقسم الثالث المسابقات العامة والتي تتضمن مسابقة البحوث والدراسات لأبناء الإمارات والمقيمين، ومسابقة الابتكار العلمي، وأفضل كتاب يصدره أبناء الإمارات عن دولة الإمارات، أفضل كتاب لأحد أبناء الإمارات في موضوعات مختلفة، أفضل كتاب لغير المواطنين عن دولة الإمارات.

كذلك تستقبل الجائزة مشاركات في مجال الإبداع الأدبي والثقافي (شعر – قصص – روايات – مسرح – موسيقى - أعمال مترجمة – أفضل كتاب لأدب الأطفال، أفضل موقع تواصل اجتماعي– أفضل يوتيوب – أفضل برنامج ثقافي محلي – أفضل فيلم وثائقي قصير)، وأفضل عمل فني (الرسم – الخط العربي – التصوير – النحت والخزف – الموسيقى).

أما مسابقات الشباب فقد خصصت لمن لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة وفي كافة المجالات السابقة.