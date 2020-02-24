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لحظة تساقط الثلوج في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة (فيديو)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:10 م
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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أذاعت فضائية "TEN"، مقطع فيديو تداوله عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي يظهر لحظة تساقط ثلوج على منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وشهدت شوارع القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق، وثلوج على مناطق أخرى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار في الأحوال الجوية من الأمس وحتى الغد، مشددة على أن اليوم يشهد ذروة عدم الاستقرار محذرة من تساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري، تمتد متوسطة لغزيرة ورعدية على القاهرة ووسط سيناء، وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء، مع تساقط أمطار غزيرة على المدن المطلة على خليج السويس، وقد تمتد أمطار متوسطة الشدة على جنوب مصر.

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