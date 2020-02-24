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مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:03 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علي نبوي
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سخر مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من عدم خوض الفريق الأبيض لمباراة القمة ضد الأهلي في الساعة السابعة والنصف مساء والمؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري.

 

وأكد لاعب الزمالك أنه متواجد حاليا في منزله وأن الجو بارد جدًا من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"الجو سقعه اوووي في البيت"

 

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

 

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

 

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

 

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

 

حيثيات عقوبات السوبر المصري

 

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

 

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

 

أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

 

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

 

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

 

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)
مهاجم الزمالك يسخر من القمة ويكشف عن انسحاب القلعة البيضاء (صورة)
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