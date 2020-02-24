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عاجل.. الزمالك ينسحب من القمة ويواجه الأهلي بالشباب

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:00 م
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الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
الفجر الرياضي
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استقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على انسحاب الفريق الأول من مباراة القمة ضد الأهلي على أن يمنح الفرصة للاعبين الشباب والناشئين في القلعة البيضاء لخوض اللقاء في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم والمؤجل من الجولة الرابعة في الدوري المصري.

 

ويلعب الزمالك مباراة القمة بفريق مختلط من الشباب أغلبهم من مواليد 99 بعدما غادر لاعبو الفريق الأول إلى منازلهم بقرار من مرتضى منصور رئيس النادي.

 

ويقود الزمالك خلال مباراة القمة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق مواليد 2001 ويعاونه أحمد عبد الروؤف، ويتواجد بها محمد صبحي حارس المرمى وأحمد عيد الظهير الأيمن ومحمد عبد السلام المدافع فيما سيكون باقي الفريق من لاعبي فريق الناشئين بالنادي.

 

عقوبات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

 

1- إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الفريق حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

 

2- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه وإيقاف عبد الله جمعة لاعب الفريق الأبيض 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

 

3- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

 

4- تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

 

5- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

 

حيثيات عقوبات السوبر المصري

 

إيقاف كهربا: سوء سلوك ومحاولة الاعتداء على الحكم وعبد الله جمعة لاعب الزمالك

 

إمام عاشور: اعتداء على وليد سليمان لاعب الأهلي بالشلوت

 

أحمد زاهر إدارى الزمالك: اعتداء على 4 لاعبين من الأهلي

 

شيكابالا: سوء سلوك فقط كرد فعل على هتافات الجمهور ضده

 

عبد الله جمعة: استفزاز واستثارة جمهور الأهلي بعد السوبر

 

جونيور أجايي وياسر إبراهيم: استفزاز واستثارة جمهور الزمالك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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