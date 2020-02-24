وزيرة التضامن تشارك في حفل العيد الوطني بالسفارة الكويتية

شاركت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الكويت بالقاهرة، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى التاسعة والعشرين لعيد التحرير.



وخلال الاحتفال قدمت الوزيرة، التهنئة للسفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى القاهرة، مؤكدة عمق العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي، وتمنت دوام والأمن والرخاء لدولة الكويت.



وقالت: إن هناك تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشؤن الاجتماعية بالكويت، في عدة مجالات أبرزها إقامة معرض ديارنا بالكويت خلال العامين الماضيين وسنقيمة خلال العام الحالي، كما نسعى لتوثيق التعاون من خلال الاطلاع علي التجربة الكويتية في إدارة دور الرعاية وتبادل الخبرات في عدد من الملفات.