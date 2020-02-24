شاهد.. وصلة رقص شرقي لفيفي عبده (فيديو)



وظهرت فيفي عبده بـ الفيديو ترتدي زيها الخاص في الرقص وهو الجلباب الأبيض الرجالي، على أنغام أغنية رومانسية قديمة.



وعلى صعيد أخر، ظهرت الفنانة فيفي عبده منهارة في جنازة وعزاء الفنانة القدير نادية لطفي، والتي رحلت عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ83 عاما بعد صراع مع المرض.



ويذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر"، الذي شاركة به خلال رمضان الماضي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة حورية فرغلي وأحمد كراره وسامح الصريطي وسناء الشافعي.

pic.twitter.com/0XKGj8wH5L — Fifi Abdou (@Fifiabduoffcial) February 24, 2020 ويذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر"، الذي شاركة به خلال رمضان الماضي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة حورية فرغلي وأحمد كراره وسامح الصريطي وسناء الشافعي.

أثارت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، الجدل بعد ظهورها بـ فيديو جديد قدمت فيه وصلة رقص، وذالك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".