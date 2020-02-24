بـ4 ستايلات غاية في الأناقة.. تعرف على تفاصيل إطلالات آمال ماهر في "ماتسبنيش" (صور)

خطفت أغنية آمال ماهر الجديدة "ماتسبنيش" الجمهور منذ انطلاقها بعيد الحب بصوت آمال ماهر المميز وكلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي لتحقق ما يقرب من 5 مليون مشاهدة على اليوتيوب منذ انطلاقها ولكن ما لفت أنظار الجمهور بشكل كبير الفساتين المبهرة التي ظهرت بها آمال ماهر في فيديو كليب الأغنية الذي تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

حيث ظهرت آمال ماهر في الفيديو كليب بأربع ستايلات لفساتين سوارية غاية في الأناقة من بيت أزياء MAE Paris، كما كان لها ظهور خاص في حفل عيد الحب بفستان روز للمصمم العالمي أيلي صعب.

وقد فاجأت آمال الجمهور بطرح أغنية "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر خلال حفل عيد الحب وأعلنت انها قد بدأت في تسجيل أغاني ألبومها الجديد والذي طرحت منه فيديو كليب "ماتسبنيش".

يذكر أن أخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير ٢٠١٩ بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم ١٦ أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي “AR Rahman” الحائز على جائزة أوسكار، و Taskin Sabah و Ismail Tunçbilek و Luis Robisco و طارق مدكور و نادر حمدي و تميم و هادي شرارة ونابلسي.