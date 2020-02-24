إينسيني لاعب نابولي: ميسي هو الرقم 1 في برشلونة

اعترف لورينزو إينسيني لاعب نابولي بصعوبة مواجهة فريقه غدًا أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.





وتحدث إنسيني في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم :"غداً المباراة صعبة، نحن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة".





وأضاف :"ميسي هو الرقم 1 في برشلونة، ويجب أن تفعل كل شيء للحد من خطورته".





وتابع :"برشلونة لديه العديد من اللاعبين الجيدين لكني أعتقد بانه بإمكاننا أن نقدم مباراة كبيرة".





وزاد :"نحن نحاول حل المشاكل الدفاعية, يجب أن نسجل الأهداف لكن قبل كل شيء يجب أن لا نستقبل".





وأشار :"ميسي حالياً هو الأفضل في العالم لكن مارادونا شيء آخر، بالنسبة لنا كنابولي ماردونا هو كل شيء ، إنه شيء مُقدس".





وأوضح :"أنا لا أنام بهدوء لكني آمل أن أفعل ذلك الليلة من أجل التركيز على المباراة, المشجعون دعمونا دائماً وسوف يفعلون ذلك غدًا".





وأتم حديثه :"حققنا الفوز على ليفربول في أرضنا لذلك يجب أن نثق، وأن لا نخاف".