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إينسيني لاعب نابولي: ميسي هو الرقم 1 في برشلونة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:01 م
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لورينزو إينسيني لاعب نابولي
لورينزو إينسيني لاعب نابولي
علي نبوي
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اعترف لورينزو إينسيني لاعب نابولي بصعوبة مواجهة فريقه غدًا أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث إنسيني في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم :"غداً المباراة صعبة، نحن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف :"ميسي هو الرقم 1 في برشلونة، ويجب أن تفعل كل شيء للحد من خطورته".

وتابع :"برشلونة لديه العديد من اللاعبين الجيدين لكني أعتقد بانه بإمكاننا أن نقدم مباراة كبيرة".

وزاد :"نحن نحاول حل المشاكل الدفاعية, يجب أن نسجل الأهداف لكن قبل كل شيء يجب أن لا نستقبل".

وأشار :"ميسي حالياً هو الأفضل في العالم لكن مارادونا شيء آخر، بالنسبة لنا كنابولي ماردونا هو كل شيء ، إنه شيء مُقدس".

وأوضح :"أنا لا أنام بهدوء لكني آمل أن أفعل ذلك الليلة من أجل التركيز على المباراة, المشجعون دعمونا دائماً وسوف يفعلون ذلك غدًا".

وأتم حديثه :"حققنا الفوز على ليفربول في أرضنا لذلك يجب أن نثق، وأن لا نخاف".
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ميسي لورينزو إينسيني لاعب نابولي قم

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