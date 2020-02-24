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إينسيني لاعب نابولي: ميسي هو الرقم 1 في برشلونة
الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:01 م
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علي نبوي
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اعترف لورينزو إينسيني لاعب نابولي بصعوبة مواجهة فريقه غدًا أمام برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتحدث إنسيني في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم :"غداً المباراة صعبة، نحن نستعد لها بأفضل طريقة ممكنة".
وأضاف :"ميسي هو الرقم 1 في برشلونة، ويجب أن تفعل كل شيء للحد من خطورته".
وتابع :"برشلونة لديه العديد من اللاعبين الجيدين لكني أعتقد بانه بإمكاننا أن نقدم مباراة كبيرة".
وزاد :"نحن نحاول حل المشاكل الدفاعية, يجب أن نسجل الأهداف لكن قبل كل شيء يجب أن لا نستقبل".
وأشار :"ميسي حالياً هو الأفضل في العالم لكن مارادونا شيء آخر، بالنسبة لنا كنابولي ماردونا هو كل شيء ، إنه شيء مُقدس".
وأوضح :"أنا لا أنام بهدوء لكني آمل أن أفعل ذلك الليلة من أجل التركيز على المباراة, المشجعون دعمونا دائماً وسوف يفعلون ذلك غدًا".
وأتم حديثه :"حققنا الفوز على ليفربول في أرضنا لذلك يجب أن نثق، وأن لا نخاف".
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