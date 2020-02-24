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رئيس المحكمة الدستورية العليا لـ"الفجر": نعيش في عصر الحريات

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:01 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المواطن المصري يعيش في مجال واسع وفسيح من الحقوق والحريات، والدستور المصري جاء ليقنن تلك الحقوق والحريات ويساهم في إعطائهم حقوقهم، فهو يحدد الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطن المصري، ثم جاء قضاء المحكمة الدستورية العليا ليحدد تحديدا دقيقا مضامين تلك الحقوق والحريات للمواطن المصري، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن المحكمة تهتم بإعلام المواطن المصري على أحكام المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأن أحكامها تنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي يستطيع المواطن أن يتابعها ويعرف من خلالها الحقوق والحريات التي يتمتع بها.

و أضاف أن الندوات بصفه عامه تحقق نتائج ايحابية كثيرة جدا، نتيجة اجتماع الدول والأعضاء لبحث حقوق وحريات المواطنين وبحث المبادئ القضائية التي يمكن أن تصل إليها المحاكم في مجال القضاء الدستوري ومجال الحقوق والحريات، والمؤتمرات والاجتماعات ذات أهمية وخطورة كبيرة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الرابع لرؤساء المحاكم الدستورية، الذي انعقد بالقاهرة لمدة ثلاث أيام، وناقش آليات التفسير الذي تباشره المحاكم على مستوى القاهرة السمراء.
كما يناقش كيفية مواجهة الإرهاب من منظور دستوري، وعوامل الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ورفع مستوى الكفاءة العملية في القضاء، وصور مواكبة القضاء لتطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في ظل سيادة القانون
رئيس المحكمة الدستورية العليا لـ"الفجر": نعيش في عصر الحريات
رئيس المحكمة الدستورية العليا لـ"الفجر": نعيش في عصر الحريات
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رئيس المحكمة الدستورية العليا رؤساء محاكم بوابة الفجر المستشار سعيد مرعي المحكمة الدستورية العليا الفجر

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