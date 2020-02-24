عاجل .. البورصة تتكبد خسائر بـ 13 مليار جنيه في ختام التعاملات

أخبار البورصة المصرية

تكبدت البورصة المصرية نحو 13 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين ، وأغلق رأسمالها السوقي عند 681.1 مليار جنيه ، وذلك تزامناً مع الهبوط الحاد لكافة المؤشرات مدفوعة بمبيعات المصريين والأجانب ، الذى يأتى مع غياب المحفزات و طفو العديد من الانباء السلبية التى انعكست على التداولات مع غياب طلبات الإستحواذ و الادارة لشركة مصر الجديدة للاسكان ، و الذى انعكس على قطاع العقارات و امتد الى باقى القطاعات علاوة على تصريحات وزير المالية امس بأنه لا علاقة لضريبة الدمغة بتراجع قيم التداولات و غياب السيولة بالسوق و الذى ينبئ بعد الاهتمام بإلغاء ضريبة الدمغة التى يعانى منها المستثمر و ترفع تكلفة التداول بصورة تراجعت معها التداولات و ندرت معها السيولة .





مؤشرات البورصة المصرية

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 بنسبة 1.8 % عند مستوى 13441.8 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 3.1% عند مستوى 1216.4 نقطة.

وهبط مؤشر «egx100» الأوسع نطاقًا بنسبة 2.4% عند مستوى 1329.07 نقطة.

تداولات البورصة المصرية.. تراجع 135 سهم بالبورصة

وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم نحو 181.9 مليون ورقة مالية بقيمة 686.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 23.2 ألف عملية لعدد 171 شركة، وارتفعت أسهم 13 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 135 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 65.4% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27%، والعرب على 7.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.7%.

ومال صافى تعاملات المصريين والأجانب للبيع بقيمة 38.5 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات العرب نحو الشراء بحوالي 49.7 مليون جنيه .