استخراج سيخ حديدي من بطن طفل بشقراء

تمكن فريق طبي بمستشفى شقراء العام، من استخراج جسم حديدي «سيخ» نافذ إلى بطن طفل من الجهة الأمامية، وخروجه من الجهة الأخرى.



ووفقًا لصحيفة "عاجل"، أوضح مدير مستشفى شقراء العام الإخصائي ياسر العطني، أن الطفل حضر الى المستشفى وهو يعاني إصابة شديدة في البطن، عبارة عن دخول جسم حديدي «سيخ».



وأضاف، أنه تم تشكيل فريق طبي متخصص، وبعد إجراء عدد من الفحوصات اللازمة، تقرر إدخال الطفل إلى غرفة العمليات؛ لإجراء عملية استخراج للجسم الحديدي وتنظيف منطقة الإصابة، والتي تمت بنجاح، ويتمتع الطفل حاليًا بصحة مستقرة.



وأشاد مدير مستشفى شقراء العام، بالدعم اللامحدود من مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وكذلك المتابعة المستمرة من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة، على كل ما قدماه من دعم ومتابعة وجهود؛ لما لذلك من أثر كبير في رفع مستوى جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الطرفية.



وفي سياق مغاير، أعلنت «صحة الرياض» في وقت سابق، بدء العمل في عمليات العيون بمستشفى شقراء العام، بعد تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية، ودعمه بكوادر وتجهيزات طبية، ليسهم في تقديم الخدمة العلاجية للمراجعين على الوجه الأكمل.



وأضافت، أنها دعمت مؤخرًا عددًا من المستشفيات التابعة لها بكوادر طبية في تخصصات مختلفة لسد احتياجاتها، وذلك سعيًا لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في أماكن وجودهم، وتمكين أفراد المجتمع من تلقي الخدمات الصحية، التي ترقى لتطلعاتهم؛ حيث تم دعم هذه المستشفيات بأطباء استشاريين وإخصائيين، إضافة إلى تخصصات الباطنية، طبيب عام، الأشعة، العيون