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محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:57 م
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المحافظ
المحافظ
محمد كشك
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تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، يرافقه اللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وأعضاء الهيئة، عددا من القطاعات الخدمية بمدينتي المنزلة والمطرية.

وبدأ المحافظ، الجولة بتقسيم أعضاء الجهاز التنفيذي المرافقين ويضم وكلاء وزارات الصحة والطب البيطري والتضامن والتموين والطرق والقوى العاملة والكهرباء والمياه والضرائب العقارية والعامة والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة إلى عدد من فرق العمل توجه كل فريق للتفتيش على جهة اختصاصه.

وتفقد المحافظ، يرافقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، مستشفى المطرية المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين.

وطلب محافظ الدقهلية، من مدير المستشفى إجراء عملية جراحية لإحدى المواطنات على الفور، وتوفير كافة مستلزمات العلاج والعمليات للمرضى والمترددين بالمجان.

ووجه بإصلاح أحد مصاعد المستشفى، والالتزام بإجراء صيانة دورية لكافة معدات المستشفى.

وقام فريق برئاسة هيثم الشيخ، نائب المحافظ، والعميد تامر هاشم، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، والسكرتير المساعد، بتفقد مستشفى المطرية وأوصى بعمل مقايسة لاستبدال كابل الكهرباء الموازي للمستشفى بسبب تكرار انقطاع الكهرباء.

كما تم المرور على مدرسة قاسم أمين الابتدائية وإحالة 5 للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل من دون إذن وسحب عينات مياه من الخزانات لتحليلها والاطمئنان على مطابقتها للمواصفات، كما تم استدعاء مسئولي رئاسة المركز وإحضار اللودر وفرد السن أمام المدرسة لوجود طفح صرف صحي، وتمت تسوية الشارع.

الفريق تفقد كذلك المركز التكنولوجي برئاسة المدينة وتم إنهاء 6 رخص بناء متأخرة في الحال، وتفقد مجزر المطرية ووجه "الشيخ" لرئيس المدينة بالتنسيق مع الطب البيطري بإدراجه ضمن خطة تطوير المجازر التابعة لوزارة التنمية المحلية، وتم المرور على عدد من الأسواق وإعدام نصف طن دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي و100 كيلو رنجة لتغير في خواصها. 

ومر الفريق على عدد من المخابز وتحرير 24 مخالفة لمخابز منها 15 محضرا لأفران في المنزلة و9 بالمطرية بسبب نقص في الوزن وعدم مطابقة المواصفات، كما تم تحرير 16 محضر حصر على الطبيعة لمنشآت تجارية وصناعية بالمدينتين لممارسة النشاط بدون استخراج بطاقة ضريبية.

وأحال الفريق موظفين بالإدارة الصحية بالمنزلة للتحقيق، بسبب ترك العمل، والوحدة المحلية بالفروسات ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات ومدرسة الإمام علي الابتدائية، وإحالة 18 من المتغيبين عن العمل للتحقيق، وأكد الفريق حسن سير العملية التعليمية هناك.
محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة
محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة
محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة
محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة
محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة
محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة
محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة
محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة
محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة
محافظ الدقهلية يوجه مدير مستشفى المطرية بإجراء جراحة لمواطنة
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