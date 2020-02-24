اتحاد الكرة ينشر اللائحة على موقعه الرسمي بعد فوات الأوان

فاجأ اتحاد الكرة الجميع وقام مساء أمس بوضع اللائحة على الموقع الرسمي للاتحاد بعدما أثار النادي الأهلي أزمة كبيرة وكشف عوار قرارات لجنة الإنضباط والأخلاق في بيان رسمي، وأكد على أن هذه القرارات الخاصة بالأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلي لا تستند إلى لائحة وأن اتحاد الكرة لم يخطر الأندية بأي لوائح، وأنه ( أي الأهلي ) قام بمخاطبة اتحاد الكرة ثلاث مرات بتواريخ محددة منذ بداية الموسم للإطلاع على اللائحة ومعرفة حقوقه وواجباته، لكنه لم يتلق رد من اللجنة المؤقتة للاتحاد حتى تاريخه.









جاء موقف اتحاد الكرة بعد فوات الأوان لكنه يحاول تصحيح الخطأ الذي ارتكبه بعدم إخطار الأندية باللائحة منذ بداية الموسم والدفاع عن قراراته الأخيرة التي أثارت الكثير من الجدل لأن غالبيتها لم يعكس واقع الأحداث المؤسفة التي وقعت من لاعبي الفريقين.



