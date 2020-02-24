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اتحاد الكرة.. دقيقة حداد على روح عمرو فهمي قبل مباراة القمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:22 م
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عمرو فهمي
عمرو فهمي
محمد جمال
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الوقوف دقيقة حداد على روح السكرتير الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عمرو مصطفي فهمي، قبل إنطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها اليوم الاثنين ضمن مباريات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان عمرو فهمي قد توفي امس، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز ال 37 عام.

ويذكر أن حتي الان يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري فى موعدها على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعه ونصف بتوقيت القاهرة، بينما لم يعلن الزمالك عن موقفه النهائي من خوض اللقاء.

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الكلمات المفتاحية

وفاة عمرو فهمي قم عمرو فهمي

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