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عبدالرحمن أحمد يقترب من المليون بـ"بنده عليكي"

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:34 م
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عبدالرحمن أحمد
عبدالرحمن أحمد
الفجر الفني
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أقترب المطرب الشاب عبدالرحمن أحمد، من خلال أحدث أغانيه بعنوان "بنده عليكي" من المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأيام علي مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب. 

 

ونالت الأغنية إعجاب الرواد المواقع التواصل الإجتماعي، وتصدرت ضمن قائمة الفيديوهات الرائجة علي الفيسبوك.

 

أغنية "بنده عليكي" غناء عبدالرحمن أحمد، وكلمات الشاعر عبد العزيز حافظ، وألحان مصطفي سليمان، وتوزيع موسيقي محمود خميس، ومزيكا البيت بوكس "زياد ديدو”.

 

الجدير بالذكر أن أخر أعمال المطرب الشاب "عبدالرحمن أحمد" أغنية تحمل عنوان "همسك الدافي"، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.

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