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غدًا.. العرض الخاص لفيلم "بعلم الوصول" بسينما الزمالك

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:20 م
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بعلم الوصول
بعلم الوصول
أحمد رمضان متولي
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يقام غدا في تمام التاسعة مساءً بسينما الزمالك بالزمالك العرض الخاص لفيلم "بعلم الوصول"، بحضور جميع صناعه مخرجه هشام صقر وأبطاله: "بسمة وبسنت شوقي ولبنى ونس ورفل خليل ومحمد سرحان"، وعدد كبير من النجوم والصناع والشخصيات العامة.

 

على صعيد أخر استقر صناع فيلم على يوم ٢٦ من فبراير الجاري موعدا لعرض الفيلم تجاريا في مصر.

 

الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الافلام والجوائز الكبرى التي حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الافلام الكبرى.

 

تدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التي تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتي من الداخل لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهي في الثامنة عشرة من عمرها.

 

يشارك في بطولة الفيلم: "بسمة، بسنت شوقي، محمد سرحان، لبنى ونس  ورفل خليل"، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لهشام صقر وفيلم كلينيك لمحمد حفظي.

 

الفيلم شارك من قبل ضمن قسم "فاينال كت" في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورة ٢٠١٨، وحصل على 3 جوائز لدعم مرحلة ما بعد التصوير، كما فاز بجائزة المنظمة الفرانكفونية في قسم التكميل، وقيمتها عشرة آلاف يورو من أيام قرطاج السينمائي.وفاز بجائزة الموسيقى التصويرية من مهرجان مونبيلييه.

 

وكان هشام صقر قد طرح الإعلان الرسمي للفيلم عبر الصفحة الرسمية للفيلم في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

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