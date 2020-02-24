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وائل جمعة يوجه رسالة خاصة للاعبي الأهلي قبل القمة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:19 م
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وائل جمعة
وائل جمعة
علي نبوي
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وجه وائل جمعة نجم الكرة المصرية السابق والنادي الأهلي، رسالة إلى لاعبو الفريق الأحمر قبل مواجهة اليوم أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغرد جمعة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مباراه اخرى للأهلي في طريق الدوري والإعداد للبطولة الأفريقية ولتعويض خساره السوبر".


وأضاف :"رساله للاعيبه ⁧‫الأهلي‬⁩ متفرطوش في حقكم وتكسرو ثوابت بالنسبة لينا كأهلاويه وكلنا معاك يا اهلي،، يلا_يا_اهلي".‬⁩
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