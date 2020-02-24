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14 مارس.. محاكمة 18 متهمًا بالإتجار في البشر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:19 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 18 متهما بالإتجار في البشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل، لجلسة 14 مارس للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وتامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة. 

وكشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام علي أعضائها.

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدي سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.

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