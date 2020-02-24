Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمين المجلس الإسلامي في تونس: الأزاهرة ورثة الأنبياء

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:16 م
Advertisements
المستاوي
المستاوي
محمود الجلاد
Advertisements
قال الشيخ محمد صلاح الدين المستاوي، الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى بتونس: إن مجلة صوت الأزهر التي تصدر عن مشيخة الأزهر الشريف، لا زالت تتعلق بها قلبونا حتى الآن، مؤكدًا أنه تابع كل ما ينشر فيها من مسيرة الإمام الأكبر وجولاته وبياناته وما يقوم به من أعمال.

وأوضح "المستاوي" في تصريحات خاصة، أن الأزهر يتصدى للتطرف فهو مؤسسة تعدت الألف عام، فالأزهراه هم ورثة الأنبياء لها مرجعية ورؤية في معالجة كل اعوجاج، يدرس فيها طلاب من كل بلاد العالم. 

وأشار إلى أن انتشار التطرف يتطلب منا مواكبة العمل الدعوي بخطاب ديني جديد بأساليب تناسب المرحلة ، كما أن أهم عوامل التطرف البطالة وغياب المجتمع، وعلينا أن نعيد لأبنائنا مفهوم القدوة من جديد فالتطرف قنبلة موقوتة تأكل الأخشر واليابس.

وكان قد شارك الأمين العام للمجلس الإسلامي في تونس، في مؤتمر الأزهر العالمي لمحاربة التطرف يومي 27-28 يناير 2020، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، ‎لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

المجلس الإسلامي الأزهر الشريف الأزهر

أخبار تهمك

عقوبة نادي الزمالك في حال الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

منذ ساعة و نصف

محامي الطيار أشرف أبواليسر يفجر مفاجأة عن لقاء محمد رمضان مع الإبراشي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على انسحاب الزمالك من مباراة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت "كارتيرون" في تشكيل الزمالك تمهيدا لمباراة القمة

منذ 36 دقيقة

أحمد مرتضى يهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

علاج أخطاء الأهلي يشعل مباراة القمة

منذ نصف ساعة

عاجل.. مصدر أمني ينفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي

منذ ساعتين

الأهلي ينصاع لقرارات اتحاد الكرة بقرار مفاجئ

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ايتو يتجاهل ميسي بسبب رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من تركي آل الشيخ على أزمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يتحدث مع لاعبي الأهلي بسبب انسحاب الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:49 ص

عاجل.. شوبير يحسم موقف الزمالك النهائي من المشاركة في القمة

عاجل.. مجلس الزمالك يتراجع ضد الأهلي و"كارتيرون" يرفض القمة

12:05 م

عاجل.. كارتيرون يلغي مران الزمالك وغموض حول موقف المشاركة في القمة

12:00 م

عاجل.. مباراة القمة في موعدها والزمالك الخاسر الأكبر

12:26 م

رئيس لجنة التظلمات يفجر مفاجأة بشأن أزمة السوبر المصري

08:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status