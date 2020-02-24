صورة من طفولته.. هكذا كان شكل جورج وسوف في الطفولة



وبدا فيها جورج وسوف، صغيرًا وهو يجلس إلى جانبها، ما أطلق موجة واسعة من التعليقات، وركز بعض المتابعين على شكل الفنان وعلى درجة التغيير التي طرأت عليه منذ ذلك الوقت حتى اليوم.



وسافر جورج وسوف إلى سوريا بعد ورود مكالمات تليفونية من عائلته، تفيد بتدهور الحالة الصحية لوالدته، ونقلها لأحد المستشفيات، بعد حفلته الأخيرة، وتوفيت عن عمر يناهز 82 عام.



كما علق بعد النشطاء على الصور مقدمين التعازي لـ الفنان جورج وسوف في وفاة والدته، متمنين له الصبر على فقدانها خصوصًا أن علاقة متينة ومميزة كانت تجمعهما.



وتقدم الفنانون من أنحاء الوطن العربي بالتعازي للنجم جورج وسوف في وفاة والدته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وانتشرت التعليقات المعبر عن القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها سلطان الطرب.



تداول عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة قديمة جمعت الفنان السوري جورج وسوف ووالدته الراحلة فرحة متعب الصدى بعد وفاتها.