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صاحب دعوى شطب محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية يكشف سبب الدعوى

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:14 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المحامي طارق رمضان، صاحب دعوى شطب الفنان محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية، إنه قدم دعوى أمام القضاء الإداري يطالب بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية، منعه من مزاولة مهنة التمثيل.

وأشار "رمضان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، إلى أن كل أعمال محمد رمضان تحرض على العنف، والبلطجة، معتبرا أن أعمال محمد رمضان تسببت في خلق جيل مشوه أخلاقيا.

وأضاف صاحب دعوى شطب الفنان محمد رمضان من نقابة المهن التمثيلية، أن هناك نسبة كبيرة من الشباب تقلده، ويعتبر وجهة غير مشرفة للفن المصري ولابد من شطبه.
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