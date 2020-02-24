أسعار الدواجن اليوم الاثنين 24-2-2020 في السوق المحلي

استقرت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 24-2 2020 حالة من الاستقرار في السوق المحلى، وبذلك تواصل الاسعار استقرارها خلال تعاملات الفترة الحالية وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:





وسجلت أسعار الدواجن من المزرعة 27 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين31- 33 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرًا إلى أن الاسعار فى الأسواق مستقرة.

وسجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين37-39 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 10-11 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 36.5 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.





ونفت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، ما تم تداوله حول ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من انفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية غير صحيح، مشددًا على أن جميع الأعلاف يتم انتاجها في مصر ولا نستورد أي منتج من الخارج، وإنما نستورد مستلزمات انتاج فقط وهي الذرة والصويا الذين يدخلوا بنسبة 90% في صناعة الأعلاف، ومستلزمات الانتاج تستورد من أوروبا وأمريكا فقط.



