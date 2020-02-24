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تاجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث عنف الضاهر

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:55 م
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محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم إبراهيم حنفي عبد الغفار، في أحداث عنف منطقة الظاهر، إلى جلسة 8 مارس المقبل؛ لسماع الشهود.

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.
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